Selv bestyrelsen ønskede hende held og lykke med at vende forretningen, da hun tog over som topchef: “Det kunne for mange jo virke som kamikaze"

Hun gav genlyd på de stille gange, da hun trådte til som topchef i Danske Lotteri Spil med det – for nogen – umulige mål om at tørre støvet af Lotto. Nu har Pernille Wendel Mehl vist dem, der ikke troede på hende, at det var en fejl

