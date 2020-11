Deloitte-direktør røg ned med stress: Nu gør han op med den syge kultur bag de hvide revisorskjorter

Topchef for Deloittes ca. 1200 revisorer smider 100 år gamle traditioner for lønsystem og partnerskabsstruktur på bålet. Slut med at arbejde, til blodet sprøjter. Kroppen, hjertet og den sociale intelligens skal frem

Executive Eksklusivt for kunder