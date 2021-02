Marlene Halkjer blev sygemeldt med stress efter krænkende adfærd i Nykredit: “De har virkelig været kyniske overfor mig”

“En afsporet ledelseskultur”. Sådan lød anklagen mod Nykredit i efteråret, da to kvinder stod frem og berettede om krænkende adfærd. Mens Nykredit oplyser, at koncernens egne undersøgelser afslører mellem nul og tre sager årligt, tyder noget på, at ikke alle sager ser dagens lys. I denne artikel viser vidneberetninger, hvilke alvorlige konsekvenser det kan få, hvis anklager om krænkelser ikke tages alvorligt, før en kvinde ti år senere tør stå offentligt frem og fortælle om sine oplevelser. “Jeg graver et skelet op, og nu bliver det obduceret,” siger hun

