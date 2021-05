33-årige Jonas Hald Johansen er et af de to finansielle stjerneskud i dansk erhvervsliv: “Det er okay at være dum, men det er aldrig okay at være doven”

Den nye generation af finansielle talenter har ikke blot fokus på regnemaskinen, men på at udvikle det menneskelige potentiale, selskaberne gemmer på, fortæller årets to “Rising Stars”. Det sker bl.a. ved at lade de største talenter rykke videre

