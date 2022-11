Executive Helle Thorning-Schmidt genstartede karrieren efter 50: Ville ikke være “bagsædechauffør for Mette”

Helle Thorning-Schmidt var “for ung og i for godt humør” til at være bagsædechauffør for Mette Frederiksen (S). I stedet valgte hun et nyt arbejdsliv langt fra Christiansborg. Børsen møder eksstatsministeren til en bemærkelsesværdig fortælling om at genstarte karrieren

Helle Thorning-Schmidt mener, det er vigtigt at vise unge, at man godt kan skille sig ud i sin fremtoning - og stadig blive taget seriøst. Foto: Simon Fals