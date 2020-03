Eksklusivt for kunder

Covid-19 påvirker lige nu størstedelen af de danske virksomheder, og der er mange spørgsmål til, hvordan man skal/kan håndtere medarbejdere, når der desværre ikke er arbejde nok til alle

Her følger de vigtigste forhold, som i skrivende stund kan være med til at hjælpe virksomhederne til at navigere arbejdsretligt og håndtere medarbejderforholdene: 1. Lønkompensation Regeringen og a...