Bjarke Ingels: Hvis du begår denne fejl, kan du godt glemme alt om at tiltrække de største talenter

Jeg mødte Bjarke Ingels for nogle år siden. Det var til en premiere på den amerikanske dokumentarfilm om Lego, Beyond the Brick, hvor jeg var ordstyrer i en debat på scenen.Bjarke Ingels var i gang med sit livs opgave, det nye Lego Brand House i Billund, og da jeg talte med ham, var det tydeligt, at han forstod den unikke historie i Lego, hvis ledelse var kommet ud af en livstruende krise ved at stille sig det filosofiske spørgsmål: Hvorfor eksisterer vi?Det var det spørgsmål, der gav mig ideen til min podcast "Topchefernes strategi".Kun få topchefer kan give et klart svar på det strategiske spørgsmål, og siden jeg startede podcasten, har jeg haft lyst til at spørge Bjarke Ingels: Hvorfor eksisterer hans tegnestue?Som ventet havde Bjarke Ingels et klart svar: Hans tegnestue eksisterer for "at give form til fremtiden".Med afsæt i den ambition, giver Bjarke Ingels i premieren på 2. sæson af min podcast et sjældent indblik i følgende områder:1. Hans syn på strategi2. Hvordan han søger en tæt og fælles forståelse med sine kunder3. Hvilke kompetencer hans medarbejdere skal have, og hvordan han tiltrækker de dygtigste talenterI forhold til rekruttering af medarbejdere, kan især én fejl kan få store konsekvenser, mener Bjarke Ingels."Hver gang, vi laver et projekt, hver gang, vi giver form til et fragment af fremtiden, så sender vi et signal til resten af verden, og hvis man er gået for meget på kompromis med, hvem man er og hvorfor man er her, så bliver det et uklart signal. Så ender du med at være uklar i din fremtidige tiltrækning af opgaver, det vil sige, du får en mere og mere bøvlet portefølje af projekter, og så begynder du at tiltrække mere og mere skæve - på den dårlige måde - medarbejderprofiler," siger Bjarke Ingels og fortsætter:"Når vi sætter et projekt i søen og klipper en snor over, så sender vi et signal til omverdenen om, hvad man kan få lov til at lave, hvis man arbejder for os. De unge bliver tiltrukket af at give form til fremtiden. De drømmer om at være en del af den proces, som ender med at sparke et mesterværk ud," siger Bjarke Ingels.Den danske arkitekt Bjarke Ingels er kendt over det meste af verden og har fået international succes med virksomheden Bjarke Ingels Group - i daglig tale kaldet BIG.Men hvordan ser Bjarke Ingels på strategi i hans særlige krydsfelt mellem en kunstnerisk verden og en kommerciel verden? Hvorfor eksisterer BIG? Hvilke kompetencer indeholder virksomheden? Hvordan tiltrækker han de bedste medarbejdere?Har han en særlig metode, når han arbejder sammen med sine kunder? Og hvilke rolle ønsker Bjarke Ingels at spille i den revolution, som han mener, er på vej i byggebranchen?Du kan høre podcasten herunder. Læser du med via Børsens app, kan du tilgå podcasten HER . Du kan også finde den på din foretrukne podcast-app.