Hun er blandt de højest placerede danskere i udlandet: Her giver hun sit bud på topchefernes tre vigtigste udfordringer i 2020

Mai-Britt Poulsen er Senior Partner & Managing Director i Boston Consulting Group og sidder med i den globale ledelse i USA.Vi har talt med hende om de globale topchefers dagsorden, sådan som den ser ud netop nu.Særligt tre udfordringer bliver afgørende, mener hun:1) At forstå forbrugerne2) At forstå teknologien3) At forstå medarbejderne"Man skal gøre medarbejderne til hjertet i sin organisation," siger Mai-Britt Poulsen og fortsætter:"Fremtidens ledere er medlem af et jazzband, ikke et symfoniorkester. Vi vil se mindre hierarkisk ledelse fremadrettet og i stedet en mere eksperimenterende og lyttende ledelsesstil."Hør Mai-Britt Poulsen fortælle om motivation af medarbejdere. Om at forstå nutidens forbrugere og især den unge Generation Z. Og om at se de muligheder, der er i kunstig intelligens.