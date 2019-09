Designfirma følger trop med firedagsuge

Medejer af Umage Jacob Nannestad Hansen har foreløbig effektiviseret 15 pct. ved at optimere processer og indføre ny møde- og mailkultur.

En kæp er sat i hamsterhjulet hos designvirksomheden Umage, der forsyner især Magasin og Lysmesteren med danske møbler og interiør. Nu skal der fokus på medarbejdernes trivsel ved at forkorte arbejdsugen fra 37 til 30 timer, fortæller medstifter Jacob...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.