Er du leder? Så kender du sandsynligvis alt til denne strategiske øvelse: "Det er et kunststykke"

Først og fremmest skal man som leder virkelig forstå, hvor meget forandring en virksomhed kan håndtere, uden det går ud over den daglige operation. Dernæst skal man tydeligt kommunikere de strategiske proriteter og beskrive, hvordan et godt resultat ser ud Så skal man finde de teams og ledere, som kan arbejde med de strategiske prioriteter. Her er en af de vigtigste evner som som leder empowerment Sidst, men ikke mindst, så er det som leder vigtigt at have forståelse for de kritiske passager i implementeringen. Hvor er det, der kan opstå konflikter? Det er oftest, når flere funktioner skal samarbejde. Her skal man som leder gå ind og hjælpe med at få nedbrudt de barrierer, der er, og få løst de konflikter, der måtte være

Hvilke strategiske udfordringer er topchefer optaget af netop nu, og hvordan sørger man for at udvikle en effektiv fremgangsmåde, når det kommer til at eksekvere en strategi?Mai-Britt Poulsen sidder i den amerikanske konsulentvirksomhed Boston Consulting Groups topledelse i New York og er en af de højst placerede danskere i internationalt erhvervsliv.Hun er gæst i det nyeste afsnit af podcasten Topchefernes strategi med Niels Lunde, hvor snakken bl.a. kredser sig om emnet eksekvering. For en ting er at have lagt en strategi, en anden ting er rent faktisk at eksekvere den."Eksekvering er et kunststykke," siger Mai-Britt Poulsen."Det er meget svært at eksekvere, og der er en række parametre, som skal være opfyldt," siger hun og begynder at liste dem op: I forlængelse af den snak stiller Niels Lunde spørgsmålet:Kan man skabe en kultur, hvor eksekvering bliver en naturlig del af hverdagen hos medarbejderne?"Det handler om, at toplederne er interesseret i eksekvering, det handler om at, mellemlederne er interesseret i eksekvering, og hvad mener jeg så med det?""Det drejer sig om, at man er på bolden, når det gælder de 2-3 vigtigste strategiske prioriteringer i virksomheden. At man rent faktisk interesserer sig for det, og at man er inde og følge op som leder. Når man sine kritiske milepæle? Får man leveret resultaterne, og hvordan kan man hjælpe, når der er en mulig barriere?," siger Mai-Britt Poulsen.Lyt til afsnittet HER