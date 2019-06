Hvordan skaber man digital vækst, når ens kerneforretning hviler på en klods af plastik? Hør Lego-topchefens samtale med Niels Lunde

Niels B. Christiansen skal skabe ny vækst i Lego, men hvordan vil han gøre det i en digital tid, hvor kerneforretningen stadig hviler på en gammel klods af plastik?Legos topchef er gæst i det nyeste afsnit af podcasten "Topchefernes strategi med Niels Lunde" Her fortæller Niels B. Christiansen bl.a. om Legos fire kernekompetencer, som skal bruges til at tilbyde børnene en byggeoplevelse, som kombinerer den digitale verden og den fysiske verden.Samtalen berører også det, Lego-topchefen beskriver som en af de helt store strategiske opgaver."Det handler om at være meget klar på, hvilke initiativer, man starter, og beskrive, hvorfor man starter dem. Derudover skal man være villig til at lade være med at lave andre ting. Dét er den store opgave," siger Niels B. Christiansen og fortsætter:"Hvis vi gerne vil mere på den digitale front, hvad er det så, vi skal lave mindre af?"Niels B. Christiansen fortæller i podcasten, at Lego er "ustandseligt afhængige af at være innovative", men der findes også en anden del af virksomheden, som den store offentlighed måske ikke er så bevidst om."Selvom vi er en meget kreativ virksomhed, så har vi en super rigid operating model. Altså, hvordan håndterer du 100 mia. legoklodser om året? Klodser, der skal produceres rundt omkring i verden, og som skal finde vej ned i lige akkurat den rigtige kasse?"Niels B. Christiansen, der bl.a. har en fortid som topchef i Danfoss, bruger i sit arbejde som Lego-topchef meget energi på at få gennemført en række initiativer."Jeg arbejder for mindre bureaukrati, færre møder og færre deltagere til møderne. Vi vil skabe hurtigere beslutningsgange, og så har vi prøvet at skabe større råderum for den enkelte medarbejder til at træffe beslutninger," siger Niels B. Christiansen.