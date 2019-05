Novo-topchef retter sigtekornet mod emotionelt mål: "Det er monstersvært, men når vi lykkes med det, skriver vi historie"

Novo Nordisk skal ikke kun fokusere på at udvikle en mere effektiv insulin. Topchef Lars Fruergaard Jørgensen er klar til at sigte efter et endnu mere ambitiøst mål."Vi skal være mere emotionelle," siger han og forklarer, at det store projekt er at fjerne risikoen for at få for lavt blodsukker."Og det er monstersvært, men når vi lykkes med det, skriver vi historie."Sådan lyder udmeldingen fra medicinalkoncernens adm. direktør, som er gæst i podcasten "Topchefernes strategi med Niels Lunde" Du kan lytte til afsnittet HER Podcasten, som får landets mest prominente topchefer til at forklare deres strategi ved blot at stille fem spørgsmål, berører i dette afsnit Lars Fruergaard Jørgensens strategiske indgangsvinkel, når det kommer til at udvide Novo Nordisks kerneforretning, ligesom hans egen ledelsesstil også kommer i fokus."Vi er alle sammen forskellige. Jeg er en person, der har behov for at være mig selv i løbet af dagen. Jeg er nok i mange situationer det, man vil kalde en introvert person," siger Lars Fruergaard Jørgensen."Jeg er en sensor. Jeg mærker ting, jeg fornemmer ting. Jeg taler med folk, og jeg lytter meget. At lytte, tror jeg, er den vigtigste evne som leder," siger Lars Fruergaard Jørgensen."Hvis man glemmer at lytte til dem, der er tæt på virkeligheden, dem, som forstår science, forstår markedet, så er der en risiko for, at du sidder på femte sal i et headquarter og mister overblikket."Du kan lytte til podcasten HER