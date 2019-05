Kaspar Basse: "Vi vil udvikle unge mennesker og fylde dem med så meget selvværd, at kontakten med vores gæster bliver helt naturlig og spontan"

"Vi vil på forsiden af Rolling Stone magazine. Det er vores KPI."Ordene kommer fra Kaspar Basse, stifter af juicekæden Joe & the Juice, som efterhånden har 288 cafeer og restauranter verden over.Succesen er skabt med et strategisk livssyn, der er anderledes end hos mange andre virksomheder. Kaspar Basse ser udvikling af sine medarbejdere som sin kerneforretning, og med det strategiske fundament håber han at skabe et forspring til sine konkurrenter. "Vi vil udvikle unge mennesker og fylde dem med så meget selvværd, at kontakten med vores gæster bliver helt naturlig og spontan," siger Kaspar Basse i det nyeste afsnit af podcasten "Topchefernes strategi med Niels Lunde" Ifølge Kaspar Basse er det unikke altså ikke produktet, men medarbejderne. Men hvordan sikrer virksomheden at rekruttere de rigtige medarbejdere, spørger Niels Lunde i podcasten."I stedet for at være enormt fokuseret på at få de rigtige mennesker ind, så skal man være mere fokuseret på at bygge en maskine, der kan få det optimale ud af de medarbejdere, din virksomhed har. Det bliver du især nødt til, når du har et så mennesketungt koncept som vores," siger Kaspar Basse.I podcasten "Topchefernes strategi med Niels Lunde" kan du høre Kaspar Basse fortælle, hvordan han har forsøgt at skabe en forretningsmodel, der er svær for konkurrenterne at kopiere, om den vigtigste forskel på en fysisk butik og en online-butik, og om hvorfor hans største drøm er, at Joe & the Juice kommer på forsiden af amerikanske Rolling Stone magazine.