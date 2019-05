Eva Berneke: Sådan overkommer jeg de største strategiske udfordringer

"Den nemme del er, når man sidder i sin topledergruppe og lægger strategien. Men det er når PowerPoint møder virkeligheden, at det bliver svært."Hvordan sætter man en strategisk retning, og hvordan holder man fast i den, når man leder en virksomhed med 3000 ansatte? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som Niels Lunde stiller KMD-topchef Eva Berneke i det seneste afsnit af podcasten "Topchefernes strategi med Niels Lunde".Eva Berneke har været topchef i KMD siden 2012, sidder i bestyrelsen i Lego og har tidligere været konsulent og partner i McKinsey & Co gennem 14 år.Nu står hun i spidsen for en virksomhed, som er midt i en voldsom transformation, og som i december 2018 blev opkøbt af den japanske it-gigant NEC.Hør Eva Berneke fortælle om, hvordan hun ser en af landets vigtigste teknologivirksomheder i et strategisk perspektiv, og hvordan hun som leder forsøger at orientere sig ind i en fremtid, som er mere uforudsigelig end nogensinde før: