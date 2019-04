Han er topchef i en virksomhed, der er mere værd end Mærsk: "Dette er den største risiko din virksomhed overhovedet kan tage"

Men hvad er det for et strategisk livssyn, som Ørsteds topchef har? Og hvordan tænker han, når han lægger strategien for Ørsted?



Selv om Ørsted er den største kommercielle succes i dansk erhvervsliv i de seneste år, så gælder det for enhver pris om at undgå at læne sig tilbage og vælge de sikre løsninger.Sådan lyder det fra Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, som ser det som "ekstremt afgørende", at en ledelse hele tiden har et kritisk blik på det, som han kalder virksomhedens strategiske spilleplade. "Vi har en virksomhed, der har en værdi på over 200 mia. kr. Og det er klart, at vi godt kunne blive risikoavers og læne os tilbage og begynde at præservere det, vi har skabt. Men jeg tror i virkeligheden, at det er den allerstørste risiko, du overhovedet kan tage.""Kigger man på den lange bane, så er risikoen ved ikke at satse helhjertet endnu større end at gå massivt ind på et område, hvor du virkelig, virkelig vil være en af de absolut bedste."Henrik Poulsens bringer sit budskab på banen i det andet afsnit af Børsens nye podcast "Topchefernes strategi med Niels Lunde". En podcast, som får topcheferne til at forklare deres strategi ved at stille dem blot fem spørgsmål.Henrik Poulsen har tidligere været konsulent hos McKinsey & Company, han har været topchef i TDC og så var han i syv år i Lego, hvor han var med til at redde virksomheden ud af en livstruende krise. Han har stået i spidsen for Ørsted siden 2012, og i løbet af den tid er virksomhedens værdi blevet mange gange større.