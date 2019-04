Mads Nipper i ny podcast: Tiden er løbet fra denne bestemte gruppe CEO's

Lyt med her, eller find podcasten på din foretrukne podcast-app:







Niels Lunde: "Er det som topchef vigtigt at have modet til at vise sin usikkerhed?"Mads Nipper: "Det er vigtigere end nogensinde før. Og jeg tror, at tiden er løbet fra den generation af CEO'er, som står på ølkassen og siger: 'Vi er 100 pct. sikre på, at vi skal derhen.'"Den nye podcast "Topchefernes strategi med Niels Lunde" tager et sjældent kig i værktøjskassen hos dansk erhvervslivs tungeste topchefer og giver et indblik i, hvordan den moderne topchef arbejder med strategi.Mads Nipper har været topchef i Grundfos siden 2014. Han sidder også i bestyrelsen i Danish Crown og B&O, og så var han i Lego i mange år, hvor han havde en nøglerolle i den turnaround, som skabte det moderne Lego. Nu står han i spidsen for en global virksomhed, som er kendt for at lave pumper. Men hvordan ser Mads Nipper på Grundfos i et strategisk perspektiv?