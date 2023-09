Ejendomme Udenlandske investorer var vilde med danske ejendomme – nu er de nærmest forsvundet

Christian Fladeland er investeringsdirektør i svenske Heimstaden, som de senere år har købt massivt op på det danske ejendomsmarked. Usikre tider og høje renter får nu selskabet til at holde pengene i lommen. Foto: Thomas Nielsen

Den svenske ejendomsgigant Heimstaden har de seneste år kastet milliarder i danske mursten, men et udfordret ejendomsmarked får nu flere udenlandske investorer til at smække kassen i. Noget, der vil får en mærkbar konsekvens for boligmarkedet, mener eksperter