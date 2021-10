Strandede byggesager skærer 45 pct. af altanfirmas omsætning: “Skræmmende, at kommunen skal være stopklods for udviklingen”

Tiden for at få godkendt et byggeprojekt er skudt i vejret, især i København. Det mærker de hos Altan.dk, hvor langtrukne sager skærer kraftigt i toplinjen og antal ansatte

