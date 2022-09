Ejendomme Stor ejendomsprofil skal stå i spidsen for totalomdannelse af udsat boligområde

Den mangeårige topprofil i ejendomsbranchen Peter Winther skal stå i spidsen for den store ombygning af Odense-bydelen Vollsmose. Største udfordring bliver at navigere i et usikkert marked, fortæller han

Peter Winther er uddannet jurist. Siden 1992 har han arbejdet i ejendomsbranchen. Arkivfoto: Mie Hee Christensen