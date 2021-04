Vil du have et bedre energimærke? Så kan solceller på garageanlægget måske være løsningen - og en billigere en af slagsen

I mange tilfælde kan et solcelleanlæg på f.eks. garageanlægget være den løsning, der tipper energimærket en klasse op. Samtidig kan det i en række tilfælde være væsentligt billigere end alternativerne

I princippet kan det veje lige så meget i energiregnskabet at spare energi ved at udskifte en pumpe til en mindre elforbrugende enhed som at producere energi med solceller. Eksempelvis. For som udg...