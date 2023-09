Ejendomme “En overset gruppe”: Nyt boligkoncept i Carlsbergbyen tilgodeser singler

I Carlsbergbyen indrettes et nyt boligprojekt specifikt til enlige forældre med børn, og flere end 500 personer står på venteliste til de 44 boliger. Illustration: Adept

I København skal et nyt boligkoncept danne ramme om boliger særligt indrettet til enlige forældre. Ekspert ser potentiale for et “stort marked,” men kalder det et storbyfænomen