Opkøb for 68 mia. kr. sender ejendomsgigant i europæisk top: “Dette køb gør os til den næststørste boligejer på det europæiske marked”

Få måneder efter lanceringen af ny strategi sætter svenske Heimstaden kløerne i en ejendomsportefølje for 68 mia. kr. Det sender selskabet et væsentligt skridt tættere på målet om at fordoble værdien af porteføljen

Ejendomme Eksklusivt for kunder