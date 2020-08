Nu vinder alle: “Solceller er blevet så billige at både lejer og udlejer kan få økonomisk gevinst”

I efteråret bliver et nyt solcelleanlæg taget i brug på en stor udlejningsejendom i Greve. Solcellepanelerne er nu blevet så billige, at der er plads til at både lejer og udlejer tjener på den grønne profil

Ejendomme Eksklusivt for kunder