Ejendomme Markedsstemningen er vendt og trækker Parken-salg i langdrag

I et brandvarmt ejendomsmarked forventede rådgiver på salget af Parken at gøre kort proces og indgå en handel inden sommerens afslutning. Siden er handelsoptimismen stilnet af og fået salget til at trække ud

Peter Winther, direktør og partner i Colliers, forventede et salg af Parken efter sommerferien. En handel er endnu ikke på plads. Arkivfoto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix