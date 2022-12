Ejendomme Årelang spænding forløst: London-arkitekter skal tegne nyt stadion i Aarhus

Efter store, private donationer for tre år siden for alvor skød gang i planerne om et nyt fodboldstadion i Aarhus, kan kommunen nu løfte sløret for, hvad visionerne konkret er for det store byggeri, der samlet har et budget på 1 mia kr

Det nye stadion bliver uden løbebanen, som er på Ceres Park i dag. Illustration: Zaha Hadid