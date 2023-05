Ejendomme Kontorombygninger øger salget hos københavnsk tegnestue

Flere virksomheder vælger at bygge deres nuværende rammer om i stedet for at flytte i nyt, oplever arkitektdirektør, der ser behov for hurtigere og mindre omkostningstunge kontorløsninger

Før Marie Persson startede tegnestue i eget navn i 2017, var hun bl.a. projektleder hos tegnestuen 3XN. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals