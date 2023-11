Ejendomme Stifter af dansk husbygger giver direktørposten videre

Efter at have stiftet og styret ejendomsudvikleren Tetriis i 15 år overgiver Rasmus Friis nu direktørposten til et kendt ansigt i ejendomsbranchen

Efter nogle år med bestyrelsesarbejde bliver William Kanta ny direktør i husbyggeren Tetriis, når stifter og nuværende direktør Rasmus Friis opgiver posten for at koncentrere sig om det byggefaglige. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals