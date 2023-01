Ejendomme Finsk investor på opkøbstogt i Danmark: Vil placere milliarder fra velhavende familier i mursten

Den finske ejendomsinvestor United Bankers har ambitiøse planer for det danske marked, hvor investoren inden for få år vil sidde på ejendomme for 1 mia. kr., fortæller investeringschef

Jaakko Onali (tv.) og Mikko Hentinen (t.h.) arbejder begge med ejendomsinvesteringer for den finske investor United Bankers, som i december foretog sin første direkte investering i Danmark. Selskabet forventer at investere yderligere 200-300 mio. kr. på det danske marked i år. PR-foto