Ejendomme Investor mindsker byggeaffald og genanvender 4500 kasserede vinduer

Ejendomsinvestoren Balder Danmark kræver, at samtlige vinduer fra et større renoveringsprojekt på 525 lejeboliger i København skal genanvendes. Ekspert kalder det et “vigtigt” skridt, men pointerer, at glas fylder meget lidt af det samlede byggeaffald

Håndværkeren Lukas arbejder med at skille døre og vinduesrammer ad. Han fjerner nænsomt lister, så vinduer kan løftes hele ud af rammen og stables. Herefter bliver de afhentes af en lastbil, som kører ruderne til en fabrik i Vamdrup. Her bliver de omsmeltet til glasuld. Foto: Thomas Nielsen