Ejendomme Søskende sætter Danmarks største vingård til salg

Betina Newberry er uddannet dyrepasser. Den uddannelse brugte hun, da hun i ti år boede med sin sydafrikanske mand i Cape Town og derefter Pretoria. Foto: Brage Borup Foto: Brage Borup

De har brugt 15 år på at opbygge Danmarks største vingård. Nu gør søskendeparret bag Dyrehøj Vingaard klar til at sælge, for at forretningen kan udvikles