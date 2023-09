Ejendomme Hans hus gjorde ham verdenskendt: Sådan boede ikonisk Aarhus-arkitekt

Aarhus-arkitekten Knud Friis’ egen bolig i regnes for et arkitekturhistorisk mesterværk, men blev af lokale anset som et udtryk for fattigdom

Knud Friis var den ene halvdel af den arkitektfaglige duo Friis & Moltke fra Aarhus og blev verdenskendt for sit eget hus. Arkivfoto: Ukendt/Ritzau Scanpix