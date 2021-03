Giganter tager store skridt for at gøre isoleringsproduktion grønt - opfylder nu stort set alle politiske målsætninger for 2030

De danske isoleringsproducenter Isover og Rockwool har begge taget store skridt for at gøre produktionen mere bæredygtigt, og samtidig har de gennemført markante reduktioner i CO2-udledningen. I virkeligheden opfylder begge virksomheder nu stort set de politiske målsætninger for 2030

