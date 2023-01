Ejendomme Giftigt pæretræ og krakeleret marmor: Kom med bag facaden på Nationalbankens milliardrenovering

Nationalbanken bruger otte år og et milliardbeløb på en omfattende renovering. Bygningen er fredet, og det tvinger arkitekter og ingeniører til at genskabe Arne Jacobsens værk, akkurat som det stod for 45 år siden

Alle paneler, døre og skabe i Nationalbanken er lavet af fransk pæretræ. Men træet indeholder det giftige kemikalie PCB, som blev brugt i byggematerialer frem til 1977. Derfor skal alt pæretræ forsegles med gennemsigtig maling. Foto: Walther Bølge