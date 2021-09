Du skal kunne spise, hente dit rensetøj og gå i biografen: Sådan kan fremtidens butikscentre se ud

Danskerne har ændret måden at shoppe på under coronakrisen, fortæller direktør for Danske Shoppingcentre. Selskabet skal tilpasse sig fremtiden, hvor der bliver større krav til oplevelser og services

Ejendomme Eksklusivt for kunder