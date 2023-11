Ejendomme Arbejdspladser lokker med frisør, sportshold og treretters kantinemad

I stueetagen hos kontorfællesskabet Hubnordic i Ørestad er det muligt at gå til frisøren, hvis medarbejderne har en ledig stund i løbet af arbejdsdagen. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Konkurrence om de dygtige hænder og mere hjemmearbejde får flere virksomheder til at investere i medarbejderservices, som ansatte kan benytte i og uden for arbejdstiden. Ekspert i arbejdsliv kalder tendensen et tveægget sværd med såvel positive som negative følger