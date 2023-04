Ejendomme Bettingkomet flytter i historisk bygning: Skal holde på ansatte og trække nye til

Better Collective flytter fra deres gamle pakhusbygning på Toldbodgade til Sankt Annæ Plads nr. 26, hvor rederiet DFDS havde hovedsæde tilbage i 1891. Foto: Esther Kofoed Sørensen Foto: Esther Kofoed Sørensen

Godtfred Perera 18. apr. 2023 KL. 08.30

For bedre at kunne fastholde og rekruttere nye medarbejdere rykker Better Collective hovedsædet ind i en historisk og eksklusiv bygning