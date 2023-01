Ejendomme Arving har store planer for familiens ejendomsselskab: Ser gode opkøbsmuligheder i krise

En plan om at udvide med 100 boliger om året i ti år skal gøre ejendomsfamilie til landets største. Sådan lyder det fra Rolf Stuhr Petersen, som overtog taktstokken i City Apartment fra sin far for to år siden

Rolf Stuhr Petersen har siddet som direktør i City Apartment i to år. Arkivfoto: Simon Fals