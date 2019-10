Dades opgiver planer om at sælge storcentre

Eksklusivt for kunder

Ejendomsselskabet Dades har skrinlagt ambitioner om at afhænde en del af sin butikscenter-portefølje til en partner. Det oplyser Dades' topchef og medejer, Boris Nørgaard Kjeldsen.



Dades indledte for to år siden en jagt på en partner, der ifølge InsideBusiness...