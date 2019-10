Blackstone aflyser køb af ejendomme på Frederiksberg

Eksklusivt for kunder

Blackstone-selskabet 360 North kommer alligevel ikke til at eje Den Sønderjyske By og Svalegården på Frederiksberg.



Det oplyser 360 North i en pressemeddelelse.



"360 North indgik i december 2018 aftale med Frederiksberg Boligfond om at købe ejendommene...