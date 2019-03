Relateret indhold Tilføj søgeagent Copenhagen Capital Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Copenhagen Capital

Copenhagen Capital har indgået aftale om køb af Finsensvej 78, 3&4, på Frederiksberg. Købsprisen er aftalt til 47 mio. kr. Baseret på en lejeaftale, som er uopsigelig frem til 1. september 2023, giver det et startafkast på 6,5 pct.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet, der desuden løfter sløret for 2019-forventninger om et resultat på 9-12 mio. kr. før skat og værdireguleringer af ejendomme og gæld.



Den nytilkøbte ejendom har et areal til kontorudlejning på 2071 kvadratmeter samt 707 kvadratmeter taghave.



- At ejendommen er velegnet til konvertering til boligformål på op til 2.740 m2 har været afgørende for Copenhagen Capitals køb, skriver selskabet videre.



Til delvis finansiering modtager sælgerne 1.714.287 aktier til kurs 1,75 kr. svarende til et bruttoprovenu på 3 mio. kr.



Copenhagen Capital offentliggør årsregnskab den 26. marts.



Selskabet skriver, at det også i 2019 venter positive værdireguleringer.



