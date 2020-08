Danske selskaber skal designe bæredygtigt samfund på tre kunstige øer: "Vi har sat barren så højt som muligt"

BIG og Rambøll har netop vundet en stor international konkurrence. Sammen skal de designe en by med et menneskeskabt økosystem på tre kunstige øer i Malaysia. Byen kommer til at hedde BiodiverCity og får lige så mange indbyggere som Ørestaden

Ejendomme Eksklusivt for kunder