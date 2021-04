Entreprenørkoncernen A. Enggaard har fået tredje generation i chefstolen og nye ambitioner: Fra bygninger til byudvikling

Tredje generation i en af Danmarks største entreprenørkoncerner bevæger nu for alvor aktiviteten i retning af at være en byudviklingsvirksomhed. Det bliver med sigte på at skabe liv og social bæredygtighed i både nuværende og fremtidige byområder

