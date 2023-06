Ejendomme Fem spørgsmål: AI skal bidrage til at designe kontorer hos ISS

Ulla Riber, chef for workplace management i ISS, har arbejdet i ISS i seks år. Tidligere har hun arbejdet i både Coop og Nilfisk. Arkivfoto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Trine Marie Vestergaard 14. jun. 2023 KL. 11.34

Servicekoncernen ISS bruger teknologi til at gøre arbejdsdagen nemmere, når firmaet hjælper kunder med at indrette kontorer. Chef forklarer, at det handler om at understøtte det “hele” menneskes trivsel