Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør for Aalborg Portland, vil ikke bruge energi på at købe kompensation for selskabets udledning af CO2

Virksomheders arbejde med klima og miljø bliver i stigende grad gransket ud fra, hvordan virksomheden fortæller og markedsfører sit arbejde i offentligheden.

Både Danish Crown, Arla og en række modeplatforme er for nylig blevet anklaget for greenwashing til Forbrugerombudsmanden og fødevarestyrelsen.

Mens Danish Crown får klimakritik: Ny strategi med bæredygtighed i fokus skal løfte prisen på dansk kød

En del af debatten handler om, hvad man kan sige og ikke sige i forbindelse med f.eks. køb af klimakreditter, og hos adm. direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen, er holdningen klar.

“Vi skal som firma og industri arbejde med reelle reduktioner. Vores ansvar som virksomhed er at arbejde med, hvad vi kan gøre for at lave reelle reduktioner og lade være med at bruge for meget energi på at købe kompensation,” siger han.

Aalborg Portland investerer grønt, mens CO2-aftryk stiger

Set med hans øjne flytter kompensation fokus fra den virkelige problemstilling, som handler om at mindske udledningen.

Den nye teknologi

Ud over mindre CO2-tunge cementprodukter og omstillingen til biogas, er teknologien for at kunne lagre og fange CO2 essentiel for en procesvirksomhed som Aalborg Portland. En teknologi, som også regeringen sætter stor lid til i sin klimaplan, men samtidig er langt fra moden. Vi satser på, at der bliver afsat midler til et større fyrtårnsprojekt Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør, Aalborg Portland

Indtil videre har Aalborg Portland afsat “lidt” midler til forskellige studier og projekter med samarbejdspartnere, men en reel investering vil først komme i slutningen af 2020’erne, forudser Michael Lundgaard Thomsen.

“Det udfordrende er, at det skal skaleres op i størrelse i et virkelig store anlæg, som ikke findes i dag. Det er relativt dyre anlæg, som en enkelt virksomhed ikke kan løfte selv,” siger han og peger på, at det også kræver store mængder grøn energi at drive teknologien. 5 mia. kr. vil det kræve at fange op mod 800.000 ton CO2

Ifølge Aalborg Portlands egne beregninger kræver det en investering på omkring 5 mia. kr. at fange 600.000-800.000 ton CO2.

“Det er ikke realistisk, og derfor venter vi med spænding på strategien fra regeringen.”

Fyrtårnsprojekt

Aalborg Portland er ikke de eneste, der venter på regeringens udmelding på området, som ventes efter sommer. Flere eksperter har også efterspurgt en plan i længere tid.

“Vi satser på, at der bliver afsat midler til et større fyrtårnsprojekt, så vi laver et større fyrtårnsanlæg. Og så er der anlæg for at lave den store investering sidst i 20’erne starten af 30’erne,” siger Michael Lundgaard Thomsen.

“Den investering ville så gøre, at man kan gå hele vejen til at blive klimaneutral.”