Tvivl spiller ind på strategi i Jysks klimaarbejde

Tirsdag: update om bæredygtighed. Onsdag: møde i styregruppen for bæredygtighed. Torsdag: dagsorden og forberedelse til bæredygtigt deep dive.

Siden nytår har Rune Jungberg Pedersens kalender nærmest hver uge været stopfyldt med møder, strategi og arbejdet med klima og miljø. Nok er han csr-direktør i Jysk, så det synes formentlig helt normalt. Men kalenderen er også et billede på den omfattende proces, den danske milliardkoncern har haft i gang det seneste år, og som nu er på vej ind i den afgørende fase. En proces, der også indeholder tvivl, og det er ikke noget at skamme sig over, mener Rune Jungberg Pedersen.

Jysk vil inden længe sætte et målbart klimamål på udledningen af CO2. Spørgsmålet er nu, hvor det helt præcist skal lande. Koncernen har hentet erfaring fra andre virksomheder, der har tilsluttet sig det globalt anerkendte Science Based Targets, som følger Paris-aftalens mål med strikse milepæle og kontroller af virksomhederne. Selvom man er konkurrenter, kan man sagtens lære af hinanden, mener Rune Jungberg Pedersen.

“Vi ved, hvor vi skal hen, og vi har sat ting i gang. Men vi skal have styr på, hvordan vi sætter et mål, som vi kan leve op til. Derfor har vi også holdt os lidt tilbage, så det er realistisk. Eksempelvis er 2050 for langt ude, så vi arbejder efter en kortere tidshorisont.”

Et gravearbejde

I begyndelsen af det nye år fik Jysk vished for, hvordan udledningerne fordeler sig. 95 pct. af det samlede klimaaftryk kommer fra leverandørerne til koncernen. Ikke en stor overraskelse, da det ofte forholder sig sådan i retail. Derfor er Jysk direkte afhængige af, at der sker en reduktion i værdikæden.

“Det graver vi yderligere ned i nu. Når man skal gøre det operationelt, er man nødt til at dele det yderligere op,” siger direktøren.

Hvad stammer fra indkøbet af produkter, der skal sælges til kunderne som møbler og tekstiler. Hvad stammer fra indkøb, der bruges i butikkerne som kasseapparater, tæpper m.v.

“Men det er alt andet lige noget nemmere at få leverandørerne engageret, hvis der rent faktisk er et mål.”

Faktaboks Jysks klimaarbejde Jysk satte sidste forår gang i processen mod at kunne sætte et mål for, hvor meget milliardkoncernens fulde CO2-aftryk skal reduceres. En rapport viser, at 95 pct. af aftrykket stammer fra leverandørkæden, det såkaldte scope 3, mens 5 pct. kommer fra aktiviteter, som Jysk selv kontrollerer. Det kommende klimamål skal gælde for det samlede aftryk, scope 1, 2 og 3, som man bruger i klimavidenskaben.

Derfor har Jysk meldt sig ind i initiativet Amfori Bepi, der indsamler data på vand, strøm og udledning fra fabrikker, der producerer varer til koncernen. Målet er at bruge systemet til at få data fra alle produktleverandører.

“Vi har fået 300 leverandører ind på kort tid og fortsætter med det,” siger Rune Jungberg Pedersen og påpeger, at der går tid, før der kan måles på det.

“Det er vigtigst at tage fat i de store klumper, som virkelig fylder noget og få gjort noget ved dem, end det er nødvendigvis at få alt med lige fra starten.”

Selvom Jysk først skal til at sætte et decideret klimamål, har arbejdet med bæredygtighed og klima været i gang i mange år, understreger csr-direktøren.

Det drejer sig om alt fra certificeret træ og bomuld i produkterne til fjer og dun i dyner fra fjerkræ opdrættet til andre formål. Det drejer sig om at fjerne plastik fra emballage og øge genbrug af materiale fra udtjente produkter. Det samme gælder krav til leverandører om at passe på miljøet. Det bliver bare mere “håndfast og målbart nu”.

Ikke kun CO2

“Det er super vigtigt, at man ikke stirrer sig blind på CO2. CO2 og klimamål er vigtigt, men det er altså lige så vigtigt at have nogle skove og rent vand i fremtiden. Det bliver nogle gange glemt i den her debat,” siger han.

Når talen falder på CO2-udledning, handler det ofte om den i Danmark. For Jysk er det en forsvindende del, der ligger i Danmark, påpeger Rune Jungberg Pedersen.

“Man kan ikke lukke øjnene, bare fordi noget foregår et andet sted. Når vi siger, at vi skal sætte et mål for den udledning, Jysk er ansvarlig for – både CO2 og alt muligt andet, så er det gennem hele vores forsyningskæde. Jysk har et ufattelig lille udslip i Danmark, så det er andre steder, der betyder noget. Men i sidste ende lever vi alle på den samme jordklode, og når temperaturen stiger, er det både i Danmark og Pakistan og Polen.”