Kasper Elmgreen fra porteføljeforvalteren Amundi siger, at inflation udløses af klimaomstilling, social ulighed og kortere forsyningskæder

Prisstigninger på energi og en stribe dagligvarer er kommet for at blive. Mere inflation følger direkte i kølvandet på kampen for at løse to af de helt store globale problemer, klimaforandringer og øget social ulighed.

“Der er flere langsigtede signaler om den økonomiske udvikling, der ikke får nok opmærksomhed i forhold til højere inflation. Foruden klima og social ulighed er det også ændringerne i de globale forsyningskæder. Kina har længe haft en deflatorisk effekt, nu vil det gå den modsatte vej, når produktionen trækkes hjem,” siger Kasper Elmgreen, global aktiechef i Amundi, Europas største porteføljeforvalter, i Paris. Han har en fortid hos Nordea Asset Management og Bankinvest Asset Management.

Greenflation er det nye ord for det, verden nu oplever; en ny energikrise, der driver priserne på især naturgas eksplosivt i vejret. Energiomlægningen har gjort både olie og gas markant dyrere. Det andet globale fænomen er stor og voksende ulighed. Politiske tiltag vil på sigt betyde højere minimumlønninger og højere skat på de absolut rigeste og på erhvervslivet. Også det vil drive inflationstakten i vejret.

Kasper Elmgreen er ikke tvivl om tendensen, men vil ikke male fanden på væggen med et stort nedturs-scenarie. “Jeg er ydmyg over for, at vi på mange måder står i en helt ny situation. Stagflation eller en energikrise som i 70’erne indgår ikke i vores basisscenario, men ingen af delene kan omvendt udelukkes,” siger Kasper Elmgreen.

Robotter for dyre

Han er overbevist om, at den økonomiske vækst i verden igen vil falde, når den aktuelle hastige stigning, målt i forhold til det historisk store dyk i 2020, snart topper. Samtidig med at inflationen strukturelt vil stige. Omlægningen af de globale forsyningskæder med hjemtagelse af produktion fra især Kina vil gøre varerne dyrere. Fortællingen om, at flere industrirobotter vil udligne forskellen i arbejdsomkostninger, “tror jeg ganske enkelt ikke på. Generelt vil omkostningerne stige, når erfaringerne fra covid-19-krisen skal omsættes i praksis, og værdikæderne forkortes”, siger Kasper Elmgreen.

Stagflation eller en energikrise som i 70’erne indgår ikke i vores basisscenario Kasper Elmgreen, global aktiechef, Amundi

Han forklarer, at politisk pres for at udfase fossile brændstoffer har betydet, at der er blevet underinvesteret i olie- og gasefterforskning i mange år. Især adgang til finansiering af efterforskning i følsomme områder er blevet vanskelig. Men nu er der energiknaphed, og efterspørgslen efter fossile brændstoffer stiger. Mangel på bl.a. vind og utilstrækkelig sol betyder, at de grønne energiformer ikke kan tage over – og derfor stiger priserne,” siger Kasper Elmgreen.

Synspunktet – og dermed advarslen om konsekvenserne af en hastig klimaomstilling – deles af andre i finansverdenen. Larry Fink, chef for Blackrock, verdens største kapitalforvalter, sagde i sommer, at “hvis løsningen er, at vi skal have en fuldstændigt grøn verden, så får vi en meget højere inflation, fordi vi ikke har teknologen til at gøre det alt sammen nu”. Hvorefter Fink stillede det retoriske spørgsmål, om vi “er klar til at acceptere mere inflation, hvis inflationen skal accelerere vores grønne aftryk”.

Faktaboks Greenflation er det nye kodeord Greenflation dækker over, at omstillingen til vedvarende energi har skabt større efterspørgsel efter bl.a. olie og gas, fordi mangel på vind, for lidt sol og for lidt regn i lande med megen vandenergi har reduceret den ventede mængde strøm fra alternativ energi.Men ordet bruges også i sammenhæng med, at efterspørgslen efter bl.a. de råstoffer, der bruges til bilbatterier, vindmølle og solceller og vegetar-fødevarer, er steget, samtidigt med at de globale forsyningskæder har været afbrudte, og derfor affødt prishop. Kilde: -redder

Andre eksperter som Tony Reba, direktør i tænketanken Rethinkx, ser den modsatte udvikling. Han tror, at med otte kendte teknologier “kan vi stort set fjerne 90 pct. af al CO2 inden 2035”, og at grøn teknologi næsten bliver gratis. Teknologien vil gennemgå samme udvikling som computere, så prisen vil styrtdykke, mens wattudbyttet vokser.

“Sådan kan det blive i et

endgame,

mens transmission dertil bliver meget dyr. Vedvarende energi kan stadig ikke alle steder priskonkurrere med fossile brændstoffer,” siger Kasper Elmgreen.

side 24-25