Da den grønne dagsorden for alvor rykkede ind hos Sika Footwear, flyttede erkendelsen med. Det kræver tid og tålmodighed at ændre procedurer. Hovedsædet i Herning er inden for rækkevidde. Her kan skiftes til LED-lys, en elbil er købt ind, affaldet sorteres. Sværere er det med udvikling uden for selskabets kontrol som mangel på bæredygtige materialer. Direktør og ejer Ole Engelbredt deler sammen med logistikchef Ryan Thomsen ud af erfaringerne.

Produkterne

Allerede for fem år siden forsøgte Sika Footwear sig med en ny sko. En minimalistisk sko lavet af få men slidstærke materialer, der kunne sikre skoen en længere levetid. Det blev ingen succes. Den var formentlig ikke smart nok, mener Ole Engelbredt.

“Design bliver værdsat højt, og så går man måske lidt på kompromis med det bæredygtige. Det var for minimalistisk for vores kunder, så tanken slog ikke ordentligt igennem,” siger han.

Det har dog ikke bremset selskabet i at fortsætte. I dag er to modeller til salg med dele lavet af plastik fra genbrugsflasker. Da skoene i begyndelsen af sidste år kom på markedet, oplevede Sika Footwear en “kæmpe hype”. Det var den første i Danmark lavet af et bæredygtigt materiale. Det viste sig dog også at være et billede på, at bæredygtighed og kvalitet ikke nødvendigvis går hånd i hånd fra begyndelsen.

“En af de udfordringer, vi har set, er, at den var lidt for varm at gå i,” siger Ryan Thomsen.

“Det drejer sig om komfortable sko og noget, der er smart. Selvom det skal være bæredygtigt, skal man også lave godt design. De to ting skal gå i hånd for at nå kunderne. Det er ikke nødvendigvis dyrere at lave sko af genbrugsplast,” uddyber Ole Engelbredt.

Alt imens er virksomheden med en bruttofortjeneste på 52,5 mio. kr. i 2019 ved at fjerne plastmaterialet pvc fra alle sko i sortimentet. For to år siden var pvc et helt almindeligt materiale i en sko. Sådan er det ikke i dag.

“Produkterne kan virkelig flytte noget miljø. Vi kan tydeliggøre, at pvc ikke er godt at brænde af. Så når vi udvikler nye sko, vælger vi noget, der er bedre for miljøet. Det er en ekstra dimension, vi skal have med i udviklingen af produkterne. Den havde vi ikke med før. Det er meget inspirerende.”

I dag bliver et logo på skoen f.eks. trykt ind i skoens materiale. Tidligere bestod det af pvc.

“Så vi prøver hele tiden at gøre det så miljømæssigt som muligt. Det er en lang proces. Grundlæggende skal alle elementer i spil. Vi vil gerne bruge genbrugsmaterialer, og skoen skal have en livscyklus,” siger direktøren om arbejdet med at genanvende alle materialer.

Materialerne

Et stort spørgsmålstegn handler om bæredygtige materialer. Der er ganske enkelt ikke meget på markedet i dag. Samtidig er sikkerhedssko underlagt en masse lovkrav, fordi de skal være, ja, sikre.

Ryan Thomsen forklarer, at der mangler materialer og tilstrækkelig viden om, hvordan man kan sætte nye bæredygtige materialer sammen, så lovkrav bliver overholdt. Som firstmover eller fast follower kan det blive for dyrt at udvikle.

“Måske er det for varmt, måske ånder det ikke godt nok. Alt det skal man finde ud af. Der er en kæmpe hype omkring bæredygtighed, men det må som grundregel ikke koste ekstra. Det er den balancegang, alle er i. Hvis det ikke må koste bare lidt mere, hvordan får vi det så gjort. Så afventer vi jo,” siger han.

Faktaboks Sika Footwear Sika Footwear udvikler og sælger sikkerhedssko til en lang række erhverv. Sortimentet består af alt fra træsko til støvler, der bl.a. bliver produceret på selskabets egen fabrik i Lviv i Ukraine samt Kina og Portugal.Virksomheden har to egne mærker og repræsenterer også internationale mærker.Grundlagt i 1870 af familien Engelbredt, ledes i dag af fjerde generation. Havde i 2019 en bruttofortjeneste på 52,5 mio. kr. og et resultat på 7,7 mio. kr.

“Der begynder efterhånden at komme flere bæredygtige alternativer, også fra vores råvareleverandører, men det er begrænset, hvad der findes.”

Et digitalt bibliotek over sko og komponenter skal sikre, at materialerne løbende skiftes ud. I takt med at nye design skal produceres, bliver plastmaterialet fjernet. Dukker nye genbrugsmaterialer op, skal selskabet ifølge Engelbredt se dem som de første.

Emballagen

I gamle dage blev flere sko pakket i samme æske. Den tankegang forsøger Sika Footwear at genoplive. Både for at mindske brugen af pap til æskerne og pakke produkterne mere effektivt.

“En skoæske er noget, ingen vil undvære, men ingen vil have,” som Ryan Thomsen formulerer kendsgerningen.

Derfor har selskabet sammen med en kunde udviklet et koncept, der fjerner ti skoæsker. I stedet bliver skoene pakket i en kasse adskilt af pap. Lidt ligesom i en kasse til flere flasker vin.

“Det er jo tom luft. Det fylder unødigt meget og giver ikke stor værdi, når skoene skal til en stor kunde."

Indtil videre er det et udviklingsforløb sammen med den enkelte kunde, som skal være med på ideen. Virksomheden vil dog gerne fjerne æsker i større omfang. Men midt i arbejdet dukkede flere udfordringer op. En sko uden æske kan f.eks. tage skade under transporten, og hvornår i processen skal skoene sampakkes, så det stadig er effektivt. Samtidig bliver fragten pr. sko dyrere. Alt det dukkede op i bestræbelserne på at mindske brugen af pap, noterer Ole Engelbredt.

“Det er et eksempel på, at når man prøver at være bæredygtig og bruger en hel del energi på at komme derhen, så kan man blive stoppet i den udvikling.”

Derfor er selskabet gået til sin emballageleverandør for at få hjælp.

“Det er de bump, man støder på i produktudvikling. Man må stoppe op og tage fat igen,” siger Engelbredt.

Desuden skal selve skoæsken også være mere miljøvenlig. Også for de mennesker, der producerer dem. Derfor skal bl.a. farvetrykket fjernes.

Transporten

Når over 700.000 sko om året skal fragtes til dels Sika Footwear fra selskabets egen fabrik i Ukraine samt fra leverandører i Kina og Portugal og videre til kunderne, tikker CO2-udledningen op.

Digitalisering er kommet ind som en hjælpende hånd, og virksomheden har fra årets start lavet ny praksis for reklamation på sko for nøglekunder. Normalt skal en sko sendes frem og tilbage mellem Sika og underleverandører. Sådan er det ikke længere for alle.

“Det betyder, at udvalgte kunder, som vi har fuld tillid til, ikke behøver at sende den fysisk ind til os. Vi bruger den digitale løsning, hvor der nu tages gode billeder af skoen i stedet for. Det er en konkret ambition at spare på transporterne, fordi der er en stor CO2-belastning,” siger Thomsen.

Værdikæden

Tilbage i 2017 lagde virksomheden en femårsstrategi. Et af punkterne er en bæredygtig værdikæde, som Ryan Thomsen er ansvarlig for. I dag er der tæt dialog med især de helt store leverandører. Det er fint at stille krav til deres materialevalg, men det betyder ikke nødvendigvis, at det også bliver gjort. Derfor er det vigtigt at forstå deres værdikæde, forklarer Thomsen.

“Når jeg forstår deres kompleksitet, kan jeg bedre tage stilling til det i vores del af verden, i stedet for at stille ublu krav. Jeg opmuntrer dem til at være fuldt transparente omkring deres frembringelse af sko. Vi går sammen med leverandøren ind i produktionsleddet, præsenterer vores tanker og hører deres bud. Det gjorde vi ikke i samme grad før.”

Som en del af et EU-projekt i 2019 fik selskabet hjælp til at skabe en cirkulær forretningsmodel. Et af målene var bl.a. at sætte en baseline for udledningen af CO2.

“Det forsøger vi at samle op på stadigvæk. Så ja, vi kommer til at sætte en baseline. Men det er udfordrende.”