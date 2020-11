Ikea køber kundernes brugte møbler tilbage

De fleste forbinder formentlig svenske Ikea med møbler i den billige ende, der hurtigt kan skiftes ud igen. Men var Billy-reolen et fejlkøb, kan den fremover sælges tilbage til møbelhuset, der lancerer en ny genbrugsservice, som nu rulles ud på det danske marked.

Med servicen Gensalg vil Ikea Danmark købe kundernes brugte reoler, spiseborde og stole tilbage og sælge dem videre. Ifølge Johan Laurell, adm. direktør for Ikea Danmark, hænger det nye initiativ godt sammen med den danske tradition for genbrug.

“Det er for at inspirere kunder til at forlænge levetiden på vores produkter. Vi ved, at der findes et godt marked for second hand i Danmark, og mange af Ikeas produkter findes der i dag,” forklarer han om møbelhusets tiltag.

Bæredygtighed skal ikke være en luksus Johan Laurell, adm. direktør, Ikea Danmark

Genbrugsservicen er ét initiativ blandt mange, der skal sikre Ikea-gruppens ambition om at blive en klimapositiv cirkulær virksomhed inden for det næste årti. De brugte møbler veksles til et tilgodebevis til møbelkæden på op til 50 pct. af nyprisen og afhænger af møblets stand. Servicen bliver lanceret i denne uge og samme dag som en af årets store forbrugsfester black friday.

“Det handler om at være en del af et økosystem, og det er en ting mere, vi kan gøre i Ikea for at nå vores ambition,” siger Johan Laurell, der sætter et forsigtigt mål om, at 4000 møbler i løbet af et år skal igennem den nye service.

Hvorfor skal I betale folk for deres gamle møbler, så de kan forbruge mere?

“For os handler det om bevidsthed og bæredygtigt forbrug. Vi har en ambition i Ikea om at give adgang til bæredygtighed for flest muligt til lav pris. Bæredygtighed skal ikke være en luksus.”

Men hvis I giver folk et tilgodebevis, opfordrer I dem så ikke til at forbruge mere?

“Vi vil stimulere dem til at træffe de rette valg og inspirere til et mere bæredygtigt liv i hjemmet.”

Hvordan?

“Ved forskellige valg af materiale som f.eks. bambus, der er mere bæredygtigt, eller løsninger til opbevaring af mad, så man ikke smider så meget ud. Vi er lige nu i færd med at udvikle en bakke til køleskabet, der kan dreje, så maden bagest i køleskabet kommer frem.”

Hvor meget Gensalg kan betyde for møbelkædens CO2-aftryk, er der ikke lavet beregninger på.

“Men vi kommer til at forlænge produkternes livscyklus, og materialer er en stor post, så jo mere vi kan bruge vores produkter, jo bedre er det,” siger Johan Laurell.

Mangler flere svar

Ifølge Camilla Birch fra konsulentfirmaet Birch & Birch og ekspert i detailbranchen står Ikea på en bølge, hvor brugte varer fylder mere og mere.

“Ikea er en virksomhed, der er i fare for at blive spundet ind i fortællingen om en brug-og-smid-væk-kultur. Med initiativet forsøger Ikea også at dreje den fortælling i en anden retning,” siger hun og peger på, at etik fylder i markedsføringen for virksomheder.

Faktaboks Genbrug i Ikea Møblet vurderes via billede og beskrivelse på Ikea.dk/gensalg og indleveres i løbet af 30 dage. God stand kan give op til 50 pct. af nyprisen på tilgodebevis til Ikea, restauranten eller Rodebutikken, hvor alle produkter fra Gensalg samles. Ikea sælger produkterne videre til samme værdi som udleveret tilgodebevis. Ikea Danmark havde en omsætning på 4,8 mia. kr. i forskudt regnskabsår 2020.

“Der er du nødt til at leve værdierne også. Det er et godt og synligt eksempel på det.”

I dag består 60 pct. af materialerne i Ikeas produkter af vedvarende ressourcer som bomuld og træ, mens 10 pct. er genbrugte. I 2030 skal det samlet set op på 100 pct. Men det kræver langt mere at nå ambitionen i 2030. Johan Laurell peger på tiden som den største udfordring. Som de fleste andre selskaber har Ikea langt fra alle svar endnu.

“Ikea kan ikke gøre det her alene, det handler om at lave partnerskaber.”

Hvordan kombinerer I bæredygtighed og vækst?

“I 2019 havde gruppen reduceret klimaaftrykket med 4,3 pct. og havde en vækst i forretningen på 6,5 pct. Det er et bevis på, at det er muligt at have en god forretning og samtidig en positiv indflydelse på dit klimaaftryk.”