Dansk ejendomsgigant får ekstra 30 mia. kr. under forvaltning med opkøb af Aberdeen Asset Management

Deas Gruppen køber Aberdeen Asset Management i Norden. Dermed bliver Deas en ny, stor aktør på hele det nordiske marked for ejendomsforvaltning.

Aftalen giver Deas yderligere 30 mia. kr. under forvaltning i Sverige, Norge og Finland. Aftalen omfatter 132 ejendomme inden for kontor, lager/logistik, retail og boliger.

62 mia. kr. har Deas Asset Management under forvaltning med den nye aftale.

Med den nye aftale kommer Deas' samlede ejendomsportefølje under forvaltning op på 62 mia. kr. Danmark bliver største marked med ejendomme for 36 mia. kr. under forvaltning, mens tallene for Norge og Sverige begge er 10 mia. kr., mens der i Finland er værdier for 6 mia. kr.

Vores intention er fremover at give vores investorer adgang til et stærkt pan-nordisk setup og netværk Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i Deas

“Vores intention er fremover at give vores investorer adgang til et stærkt pan-nordisk setup og netværk og dermed mulighed for også at betragte Norden som et samlet investeringsmarked i stedet for at skulle tilgå de enkelte lande separat. Og vi vil bygge på lokal ekspertise og best practice i hele Norden,” udtaler Henrik Dahl Jeppesen, der er adm. direktør i Deas i en pressemeddelelse.

Aftalen er betinget af bl.a. svenske fagforeningers godkendelse, og transaktionen ventes at blive endeligt eksekveret i første halvår af 2020.

Parterne har valgt ikke at oplyse købsprisen.

Neil Slater, Global Head of Real Estate, Aberdeen Standard Investments, udtaler i meddelelsen:

“Vi er begejstrede over, at vi i partnerskab med Deas har skabt en langsigtet løsning for vores

nordiske asset managementforretninger inden for fast ejendom.”

