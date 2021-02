B&O-aktie i stor stigning efter opjustering fra Sonos

Bang og Olufsen stiger med 9,5 pct. omkring middagstid torsdag, efter at den amerikanske konkurrent Sonos bragede i vejret i eftermarkedet onsdag efter at have aflagt regnskab for fjerde kvartal.

I forhold til opjusteringens effekt på B&O er der flere steder, hvor selskabet kan overraske positivt, lyder vurderingen fra Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

Han peger på, at B&O har guidet forsigtigt for det indeværende regnskabsår, da der ikke er råd til flere skuffelser efter fem nedjusteringer på stribe samt en kapitaludvidelse.

Per Hansen formoder, at B&O har et godt salgsmomentum med trådløse højttalere og head-sets, og direktøren Kristian Teär har erfaring med at lave turnaround fra Logitech, hvor han tidligere var direktør.

- Bang & Olufsen har stillet investorerne i udsigt, at de samlet skal reducere deres omkostninger med 175 mio. I første kvartal nåede de 31 af de 175 mio. Det virker realistisk, at hastigheden for hvor meget omkostningerne kan reduceres, kan gå op og måske kan der også være yderligere omkostningssynergier i alt.

- Det vil kun være naturligt, hvis Kristian Täer har tænkt, at det er fornuftigt at guide forsigtigt – udviklingen taget i betragtning, skriver Per Hansen i en kommentar.

Han tilføjer, at selvom der er mulighed for overraskelser fra B&O, vil han dog ikke lægge helt så meget vægt på Sonos' opjustering, som investorerne gør.

Sonos overraskede analytikerne med selve regnskabet for fjerde kvartal, men også selskabets forventninger til det nye regnskabsår overraskede markant positivt.

/ritzau/FINANS